Traffico Roma del 10-12-2024 ore 10 | 00

Luceverdetrovati dalla redazione 9 km di coda sulla A1Napoli tra Anagni e il bivio per la diramazione diSud per lavori in direzione della capitale sul raccordo anulare incolonnamenti perintenso in carreggiata interna a partire della Bufalotta fino allaL’Aquila e di seguito dalla Casilina fino alla Ardeatina è ancora dalla Laurentina alla via del Mare in carreggiata esterna rallentamenti con code a partire dalla Flaminia fino allo svincolo Aurelia e nel settore opposto a partire dall’uscita Prenestina Tor Bella Monaca fino alla Tiburtina code anche sul tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo sulla diramazione diSud rispettivamente da Tor Cervara alla tangenziale e da Torrenova a raccordo anulare in tangenziale code dal Verano alla galleria Giovanni XXIII direzione Stadio Olimpico ci sono fuori anche verso San Giovanni dallo svincolo di Porta Maggiore e viale Castrense a sud della capitale code a tratti sulla Pontina perintenso tra Castelno e la via Cristoforo Colombo difficoltà frazione lungo le strade diAnche a causa del maltempo sta piovendo Oltre che su la capitale anche su gran parte della regione da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità