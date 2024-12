Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-12-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità al quartiere Prati in corso lavori di potatura alberi in viale delle Milizie chiusa all’altezza di piazza delle Cinque Giornate deviate diverse linee bus lavori di potatura alberi con riduzione di carreggiata in piazza e via Cornelia fino al 20 dicembre altri lavori di potatura alberi in via Gregorio VII 3 a via Sergio primo e via del Cottolengo fino al 22 dicembre inevitabili ripercussioni aldi zona a Ostia per lavori in via delle Baleniere tra Viale Vasco De Gama e via dei Traghetti deviazioni per diverse linee di bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità