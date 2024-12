Baritoday.it - Tradizione, magia e divertimento a Molfetta con una grande festa tra Mercatini e Santa Claus

Leggi su Baritoday.it

Il Natale è alle porte e, come ogni anno, l'attesissimo appuntamento con idi Natale organizzati da Network Contacts e Contasudinoi è pronto a trasformarsi in unaper grandi e piccini. L'evento, che avrà luogo giovedì, 12 dicembre, dalle 16 alle 20, nella sede di via Olivetti 17.