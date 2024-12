Baritoday.it - Torna #benESSERE al Museo Civico di Bari, l'evento dedicato alla Salute Mentale

Leggi su Baritoday.it

“Siamo pronti per questo Natale?” Se la risposta è “no”, non c’è nulla di cui vergognarsi. Questo sentimento, diffuso e condiviso, è ben noto a chi si occupa di. E proprio per affrontare insieme le sfide che il periodo natalizio può portare,l’appuntamento.