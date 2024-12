Calcionews24.com - Torino, Gabellini pronto all’esordio? I fan scrivono a Vanoli, chi è il baby bomber del Toro la cui rovesciata ha stupito il web – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

Tommasostupisce i tifosi dela lanciarlo in Serie A? Chi è ildallavirale e cosa riserva il futuro Ilha un problema in attacco. Lo confermano i numeri, i quali potrebbe legittimamente non esser nemmeno scomodati, tanto sono evidenti le carenze che il reparto offensivo .