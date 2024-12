Viterbotoday.it - Tir fuori strada, chiusa la Commenda

Leggi su Viterbotoday.it

Un incidente si è verificato nella serata di oggi, martedì 10 dicembre, poco dopo le 19,20, lungo laa Viterbo. Un autoarticolato, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito difinendo per bloccare entrambe le corsie di marcia.Nonostante l'impatto, non si.