Tina Cipollari: "Non mi sento trash, sono popolana"

Oltre all’abbandono di Teo Mammucari e all’intervista a Valeria Bruni Tedeschi, nella quarta puntata di Belve, in onda stasera su Rai2, c’è anche spazio per. L’opinionista si racconta a Francesca Fagnani con la sua solita ironia, passando anche per la convinzione che non ci potrà mai essere una sua erede. Ecco le dichiarazioni.Il ruolo di opinionistaQuasi tutti mi amano. Chi non mi ama conduce una vita tristecommentaal cospetto di Fagnani, dove non rinuncia a lanciare anche alcune stilettate alla nemica-amatissima Gemma Galgani. Alla domanda – “Lei è solo popolare o anche un po’” –non esita così a rispondere:Non mi, popolare: appartengo al popoloE sul suo ruolo di opinionista, che ricopre da tantissimi anni a Uomini e Donne, non ha alcun dubbio:L’ho inventato io.