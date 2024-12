Perugiatoday.it - Tentò di rapinare un negozio, messo in fuga a colpi di scopa: arrestato dopo la condanna

Leggi su Perugiatoday.it

Aveva tentato diuna Castiglione del Lago, ma la madre della proprietaria lo avevaindi. La donna e la figlia non avevano ceduto alle sue minacce, nonostante avesse in mano una spranga. Al ladro non era rimasto altro che scappare per le vie del paese.