Liberoquotidiano.it - "Tank israeliani a 20 km da Damasco e grande operazione di marine": colpo di scena in Siria

Inhanno continuato ad avanzare dalla zona cuscinetto e si sono posizionati a circa tre chilometri da Qatana, nel Rif meridionale di, che dista 20 chilometri dalla capitalena. Lo afferma la tv libanese al-Mayadeen, citando fonti locali secondo cui le forze israeliane avrebbero "occupato" otto località alla periferia di. Intanto la Marina israeliana ha eseguito un'su larga scala per distruggere la flotta navale dell'ex regime di Assad in. Numerose navine armate di missili mare-mare sono state distrutte in attacchi condotti da imbarcazioni missilistiche della Marina israeliana, nella baia di Minet el-Beida e nel porto di Latakia sulla costana, secondo fonti militari citate da Times of Israel. Gli attacchi sono stati condotti per impedire che le capacità e gli armamenti della marinana cadessero nelle mani di forze ostili, in seguito al crollo del regime di Assad.