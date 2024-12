Perugiatoday.it - Superlega, la Sir si accinge a disputare il girone di ritorno. Giannelli: "Bilancio positivo, c'è sempre voglia di migliorarsi"

Leggi su Perugiatoday.it

Dopo il giro di boa del campionato inizia domenica prossima, 15 dicembre, ildi.Settimana intera di lavoro per i Block Devils, che dopo la vittoria casalinga su Piacenza, si stanno preparando per la trasferta di domenica sul campo della Rana Verona.Lavoro in sala pesi e con la.