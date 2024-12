Cms.ilmanifesto.it - Suicidi in carcere, dati opachi. E al Marassi indagati 2 agenti

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

La notizia della sua morte non ha fatto scalpore, in fondo nel pomeriggio del 4 dicembre era solo uno degli 85 detenuti suicisi (o 79, secondo il calcolo del Dap .in. E alil manifesto.