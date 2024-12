Lidentita.it - Strategie di crescita aziendale: innovazione e sostenibilità come pilastri del successo

Leggi su Lidentita.it

Roberto Di Donato analizzapossano guidare le imprese verso unasolida e responsabile. Nell’imprenditoria odierna il termine “” non è un concetto uniforme. Ogni azienda lo interpreta e lo persegue in modo diverso, adattandolo alla propria dimensione, ai propri obiettivi e al contesto in cui opera. Se da un .didelL'Identità.