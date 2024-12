Quotidiano.net - Strage di Fidene, Procura chiede ergastolo per il killer

Ladi Roma ha chiesto la condanna all'(isolamento diurno di due anni e sei mesi) per Claudio Campiti, l'uomo che uccise quattro donne a, quartiere nella periferia nord-est di Roma, nel dicembre 2022 nel corso di una riunione di condominio. I rappresentanti dell'accusa hanno, inoltre, sollecitato una condanna a 4 anni e 1 mese per il presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma all'epoca dei fatti e a 2 anni un dipendente addetto al locale dell'armeria del poligono di tiro di Tor di Quinto struttura da cui l'imputato si allontanò con l'arma utilizzata per la. I due sono accusati di reati omissivi.