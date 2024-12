Liberoquotidiano.it - Stellantis, Trasnova in piazza a Roma contro i licenziamenti

Leggi su Liberoquotidiano.it

I lavoratori di, azienda dell'indotto, provenienti dagli stabilimenti di Mirafiori, Cassino, Pomigliano d'Arco e Melfi, sono giunti davanti al ministero delle Imprese e del Made in Italy a, dove è stato convocato un tavolo al Mimit dopo inotificati a 400 lavoratori del comparto. "Cinque giorni fa mi è stata notificata la lettera di licenziamento - racconta uno degli operai di- Nessuno ci ha avvisato, è stato un fulmine a ciel sereno". "Se vogliono farci diventare manovalanza per la criminalità stanno facendo un ottimo lavoro - si sfoga un altro lavoratore - non abbiamo alternative e ogni dialogo con l'azienda deve partire da un punto fermo: ritirare tutti i". Ad essere preoccupate anche le aziende committenti dicome la Logitech, da venti anni prima fornitrice peroggi ferma dopo il piano annunciato dall'azienda.