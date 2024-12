Secoloditalia.it - Stellantis, successo del governo: bloccati i 97 licenziamenti al tavolo delle vertenza Trasnova

Ritiro dei 97e proroga di 12 mesi della commessa da parte di: raggiunto l’accordo aldellatra, il gruppo di John Elkann e i sindacati al Mimit. E’ unadelMeloni. “Lo stop aiannunciato dae il rinnovo della commessa dirappresentano un segnale concreto di responsabilità in un momento cruciale per il settore automobilistico. La nostra bussola è la tutela del lavoro e della produzione italiana, gestendo nel modo più condiviso possibile la transizione in atto. Mi auguro che sia l’inizio di un nuovo e fattivo percorso anche con”. Così il ministroImprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha esultato per il ritiroprocedure di licenziamento collettivo per i lavoratori e il rinnovo del contratto di fornitura per altri 12 mesi contenuti nell’accordo raggiunto tradurante l’incontro che si è svolto al ministeroImprese e del Made in Italy con i sindacati confederali e di categoria, i rappresentantiRegioni e degli enti locali dove opera l’azienda dell’indotto.