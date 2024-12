Sbircialanotizia.it - Stellantis, stop a 249 licenziamenti: trovato l’accordo

Rinnovo del contratto di fornitura per altri 12 mesi con Trasnova. Urso: "Oggi inizia nuovo percorso". Cgil: "Vittoria grazie a lotte dei lavoratori, ora piano industriale" Ritiro delle procedure di licenziamento collettivo per 249 lavoratori e rinnovo del contratto di fornitura per altri 12 mesi. Questi i punti cardine dell'accordo raggiunto trae Trasnova .