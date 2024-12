Quotidiano.net - Stellantis investe in Spagna per gigafactory di batterie

Leggi su Quotidiano.net

ha raggiunto un accordo con il gruppo Catl per investire fino a 4,1 miliardi di euro in una joint venture con l'obiettivo di costruire un impianto europeo dial litio ferro fosfato su larga scala a Saragozza, in. L'inizio della produzione è previsto entro la fine del 2026. "Il progetto - spiega l'azienda - dimostra il forte impegno diper l'elettrificazione in Europa e integra quello delladi Acc, cheha co-fondato e sostiene fin dal suo inizio nel 2020". Leprodotte a Saragozza saranno per auto di piccola dimensione, quelle previste a Termoli sono invece per vetture grandi. Acc, la joint venture tra, Mercedes-Benz e TotalEnergies, che dovrebbe realizzare ladi Termoli, prevede di confermare i piani "nel corso del primo semestre 2025".