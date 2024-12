Ilpescara.it - Spettacolo ed emozioni a non finire ad Alanno per la Corsa di Babbo Natale 2024

Non nha affatto tradito le attese un appuntamento giovane ma già attesissimo. Nel clima di divertimento e di entusiasmo che aleggiava infatti in questa seconda edizione, adepilogo alla grande per ladicome penultimo appuntamento del calendariodel Corrilabruzzo.