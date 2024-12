Ilrestodelcarlino.it - Spariti alcuni arredi del presepe vivente. Gli organizzatori:: "Pronti a denunciare"

Rubata l’incudine, custodita in una cantina chiusa col lucchetto, che si usava nel cosiddetto "quadretto del fabbro" durante ildi Serra San Quirico. Oltre l’incudine, all’appello mancano due ruote antiche da biroccio. Glidel, arrabbiati per il gesto, hanno lanciato l’appello sui social: "Ci sono telecamere in cui si vede chi è stato, anzi coloro che sono stati. Suggerirei di riportare l’incudine dove è stata trovata, sennò faremo partire una denuncia".