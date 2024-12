Siriavideo-choc di esecuzioni sommarie

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.45 Videoprovenienti da varie città siriane testimonierebberocondotte da uomini armati contro presunti autori di massacri di civili compiuti per conto del deposto regime di Bashar al Assad. I video sono stati girati nella zona di Hama e in quella di Damasco e mostrerebbero fucilazioni di uomini in ginocchio,raffiche di mitra contro corpi a terra e altri trascinati da auto per le strade di Idlib mentre la folla inferocita li prende a calci.