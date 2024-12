Ilgiornaleditalia.it - Siria: tra Russia e Turchia, chi è che gongola in silenzio?

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Inutile fare giri di parole o lanciarsi in supercazzole, il leader di Hayat Tahrir al-Sham, Muhammad al-Jolani ha vinto troppo facilmente Che Assad non sia stato esattamente il più amato daini, è cosa risaputa. Il nostro baffettino da sparviero non ha mai applicato con rigore le regole