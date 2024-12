Lapresse.it - Siria: media, attivista Mazen al-Hamada trovato morto in carcere Sednaya

Torino, 10 dic. (LaPresse) –al-, notono, torturato sotto il governo di Bashar al-Assad, è statoieri nella prigione di. Lo riferisce il portale di notizie Middle East Eye, secondo cui il corpo è statocon evidenti segni di tortura nell’obitorio dell’ospedale Harasta, utilizzato dal governo per raccogliere i corpi dei detenuti uccisi nella prigione, nota come ‘mattatoio umano’, prima di trasferirli in fosse comuni. Centinaia di utenti dei socialhanno condiviso messaggi di cordoglio.