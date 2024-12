Fanpage.it - Siria, le news dopo la caduta di Assad: forti esplosioni sentite a Damasco, raid israeliani su infrastrutture militari

Leggi su Fanpage.it

Gli aggiornamenti in diretta sulla guerra in: tutte le ultime notizie sul conflitto in Medio Oriente.ladel regimeno della famigliae la fuga in Russia del presidente Bashar al, la situazione nel Paese resta instabile.sono state udite a, Israele da giorni bombarda le principalicon l'obiettivo di distruggerle.