Sinner | Stagione incredibile Obiettivo? Restare in gioco fino a 30 anni

(Adnkronos) – Vacanze già finite per J. Dopo un breve periodo lontano dai campi, il tennista azzurro è tornato ad allenarsi in vista della nuova. Il primo Slam è già alle porte, con gli Australian Open che inizieranno il prossimo 12 gennaio. “Abbiamo fatto dei test per capire che tipo di preparazione fare, quali strategie usare. L’non è vincere soltanto per tre, ma essere ancora inquando ne avrò 30. Questaè stata, ma tutto può cambiare”, ha detto il numero 1 del mondo in un incontro con la stampa. L’principale è proprio rimanere al primo posto del ranking Atp, un traguardo raggiunto anche grazie al lavoro di coach Simone Vagnozzi: “La voglia di vincere c’è già, come quella di migliorarsi. Noi dobbiamo solo aiutarlo a mettere l’accento sui punti in cui si può fare ancora meglio per mantenere il numero 1.