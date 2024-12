Ilfattoquotidiano.it - Si fa strada un nuovo tipo di giornalista tv: il cronista-corridore

Ormai da tempo, tracima dai nostri televisori, come un fiume in piena, una nuova figura ditelevisivo che, come si dice in gergo, lavora ‘in esterna’, ovvero sul campo: il. Suo habitat naturale sono i programmi tv pomeridiani e serali d’informazione o presunta tale. Un ruolo, quello del, riservato, soprattutto, ai giovani o, comunque, ai meno anziani. Ildovrebbe offrire alla Rete un certificato di sana e robusta costituzione, costretto com’è a inseguire onorevoli dal comportamento poco limpido, personaggi del nostro gossip quotidiano, indagati in eventi delittuosi, migranti (meglio se islamici o neri) e occupanti abusivi di abitazioni, preferibilmente di etnia Rom.Quest’ultimo campo d’azione, insieme a quello relativo agli usi e costumi dei musulmani che vivono Italia, è il più gettonato dai programmi che affidano i servizi a questi cronisti-corridori, insieme con ritratti delle nostre grandi città rappresentate, quanto a criminalità, come Tijuana.