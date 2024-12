Lidentita.it - Senza Zuccheri Aggiunti – L’amore vero non è complicato

Leggi su Lidentita.it

non è, non ha bisogno di essere adornato con gesti eclatanti o di reggersi su promesse da filmetto. È una cosa semplice, lontana dalle idealizzazioni che spesso ci vengono raccontate. Non è un ideale irraggiungibile, ma un’intesa autentica che parla al cuore in modo diretto e immediato. E non è ideale proprio .non èL'Identità.