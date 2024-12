Ilgiorno.it - Scontro tra moto e camion in via Arbe a Milano. Grave un ragazzo di 18 anni

, 10 dicembre 2024 – Undi 18è rimastomente ferito, questa mattina in via85 a, zona viale Sarca, nellotra la suae un mezzo pesante. Poco dopo le 10.30, per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il giovanissimo, che ha rimediato un trauma cranico, al volto e a una gamba. È, trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di. Sul posto per i soccorsi, l’ambulanza e l’automedica. La polizia locale per i rilievi del caso.