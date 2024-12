Parmatoday.it - Scontro tra camion e auto in tangenziale: un ferito in ospedale

Leggi su Parmatoday.it

Poco prima delle ore 17.40 di martedì 10 dicembre un bilico e un'si sono scontrati mentre stavano percorrendo laNord di Parma, in corrispondenza dell'uscita 6 per via San Leonardo. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale, arrivata sul posto per effettuare i.