Sci di fondo i convocati dell’Italia per Davos | Federico Pellegrino leader del gruppo azzurro

Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre è in programma ala terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di. Sulle nevi svizzere si disputeranno una team sprint (venerdì 13) ed una sprint individuale (sabato 14) in tecnica libera, mentre in chiusura di weekend (domenica 15) andrà in scena una 20 km con partenza a intervalli in tecnica classica.Il responsabile tecnico della squadra azzurra Markus Cramer ha convocato 14 atleti per l’appuntamento di, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Martino Carollo, Giovanni Ticcò al maschile e Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent in campo femminile.Grande attesa per, reduce da un convincente terzo posto nella sprint a skating di Lillehammer e pronto a svolgere un ruolo da protagonista anche in Svizzera su una pista che lo ha visto trionfare in ben quattro occasioni: nel 2014, 2015, 2020 e 2022.