Sci alpino Vonn | Mi sento come se non avessi mai smesso

“Mi sono ufficialmente qualificata per la Coppa del mondo! Le gare di questo weekend sono state molto divertenti e un’ottima possibilità di allenamento. Ho ancora molto lavoro da fare, ma è un bel passo avanti”. Così Lindseysul proprio profilo Instagram dopo aver ottenuto i punti necessari per tornare a competere in Coppa del mondo di sci. “Quando era al via con i miei compagni mi sembravase nonmai. Ma allo stesso tempo devo tenere tutto in prospettiva. Non gareggio da quasi sei anni e ho solo pochi giorni di allenamento. Passo dopo passo diventerò più forte e troverò la forma”, ha concluso la campionessa statunitense. Sci: “Mise nonmai” SPORTFACE.IT.