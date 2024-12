Sbircialanotizia.it - ‘Schiaccianoci’ all’Opera di Roma, il 31 dicembre omaggio a Roland Petit

Il balletto di ?ajkovskij in scena nella versione di Paul Chalmer dal 15con le étoile ospiti Makhateli - MacKay, a Capodanno in cartellone 'Il pipistrello' per celebrare il centenario della nascita diCome ogni stagione si alza il sipario al Teatro dell'Opera disul Natale con la magia dell'eterno 'Schiaccianoci' .