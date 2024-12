Ilfattoquotidiano.it - Scatta l’allarme per le arachidi sgusciate cancerogene: “Contengono pericolose aflatossine”. Sequestrati 600 chili provenienti dalla Cina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Seicentodi, pronte a finire sulle tavole nel periodo natalizio, sono statiquesta mattina a GenovaGuardia di Finanze. Il motivo? La presenza di aflatossina, una sostanza cancerogena e genotossica. I campioni prelevati sono stati analizzati dai Laboratori Chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che hanno confermato livelli superiori a quelli ammessi dalle normative europee: “Le analisi hanno evidenziato la presenza di aflatossina in quantità superiori ai limiti consentitilegge”, ha dichiarato un portavoce della Guardia di Finanza. “Questa micotossina era presente nellein concentrazioni oltre quelle stabilite dalle normative dell’Unione Europea”. Secondo l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l’esposizione alledeve essere mantenuta infatti al minimo possibile: queste micotossine si sviluppano a causa di infezioni fungine, sia prima che dopo la raccolta, e possono contaminare alimenti come, frutta secca, mais, riso e semi di cacao.