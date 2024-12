Anconatoday.it - Sarà restituito alla città il marciapiede posto alla base delle mura del Baluardo San Pietro

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA -il, rinnovato e ripristinato,delSan, che costeggia via Goito e il primo tratto di via Cavorchie, via Giacomo Leopardi, via Villafranca (tratto) e parte di Corso Stamira. L’appuntamento è per domani.