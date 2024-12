Calcionews24.com - Runjai? analizza: «Molto soddisfatto del risultato, è stata una partita difficile. Su Lucca dico questo…»

Leggi su Calcionews24.com

Le dichiarazioni di Kosta?, tecnico dell’Udinese, dopo la vittoria contro il Monza in Serie A. Le parole L’allenatore della Udinese, Kosta? ha parlato a DAZN per commentare la vittoria per 2-1 contro il Monza in Serie A. Le sue dichiarazioni riprese da TMW: PAROLE – «Sì, sonodel. È