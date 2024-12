Ferraratoday.it - Rossana Casale arriva allo Spirito con un concerto dedicato al suo nuovo album 'Almost Blue'

Leggi su Ferraratoday.it

Secondo appuntamento del mese per 'Tutte le direzioni in fall', venerdì seradi Vigarano Mainarda approda(nella foto) con il suo quintetto, per unutile a contrastare i primi veri freddi invernali con il calore del jazz e dels. Si tratta di un.