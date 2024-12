Riminitoday.it - Rimini ospita il festival “Palazzo delle professioni”, un incontro nazionale per le professioni tecniche

Leggi su Riminitoday.it

Quasi 500sti provenienti dalla provincia di(e non solo), si sono dati appuntamento nella giornata di martedì, 10 dicembre, per la seconda edizione- “”, promosso dalla Fondazione retedi, in collaborazione con l’Ordine.