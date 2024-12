Lanazione.it - Rigenerazione urbana. Le priorità del Poc

Uffici comunali al lavoro per il nuovo piano operativo comunale. Ieri in commissione urbanistica il punto tra l’assessore Moreno Lorenzini e i rappresentanti degli ordini di ingegneri, architetti e geometri, a confronto con i tecnici del Comune. Nella commissione presieduta da Augusto Castelli, l’assessore ha ricordato l’importanza del nuovo Poc. "Abbiamo la grande opportunità di creare un documento importante - ha ribadito Lorenzini - e inoltre ritengo sia giusto concretizzare l’iter con un piccolo contributo di tutti, partendo dalle stesse osservazioni degli ordini professionali. Sarà importante anche il lavoro sul piano strutturale, anche se questo richiederà tempi più lunghi". Nelle intenzioni degli uffici comunali c’è l’idea di preparare una bozza preliminare in cui illustrare le problematiche principali riscontrate a livello urbanistico, con criticità di vario tipo, presentandola prima in commissione e sottoporla ai consiglieri comunali, e poi consegnarla agli ordini professionali di tecnici per un parere definitivo.