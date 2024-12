Repubblica.it - Rifugiati siriani, il monito dell’Ue: “Sull’asilo la legge impone di valutare caso per caso”

Leggi su Repubblica.it

Con l’eccezione della Spagna e pochi altri, i Paesi europei hanno congelato l’esame delle richieste d’asilo. Unhcr: “Tutti devono poterla presentare”. In Turchia “in via di pianificazione” il piano per i rimpatri