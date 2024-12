Genovatoday.it - Rifiuti: impianto Tmb a Scarpino, un cedimento del terreno all'origine dei ritardi

Leggi su Genovatoday.it

La fine lavori per la costruzione dell'per il trattamento meccanico-biologico (Tmb) aè prevista per il 31 marzo 2026. A spiegarlo in apertura della seduta del consiglio comunale di lunedì 9 dicembre 2024 è stato l'assessore alle Manutenzioni, Mauro Avvenente, rispondendo.