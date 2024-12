Ricerca, i nuovi farmaci anti-diabete "alleati" della fertilità

Leggi su Ildenaro.it

che aiutano a perdere peso potrebbero essere anche ‘amici’. Non si spengono i riflettoriscienza sugli agonisti del recettore dell’ormone Glp-1. L’ultima suggestione arriva da esperti italiani: un’équipe dell’università di Padova ha infatti dimostrato sperimentalmente che queste molecole, utilizzate per il trattamento‘malattia del sangue dolce’ ed efficaci anche nel favorire un calo di peso del 15-20% in persone con obesità, possono “migliorare la motilità degli spermatozoi”. Una scoperta che per gli specialisti aprirebbe le porte ascenari nella terapia del paziente infertile con obesità. I risultati sono stati presentati durante il 39esimo Convegno di Endocrinologia e medicinariproduzione in corso fino a domani, 6 dicembre, nell’Aula magna di Palazzo del Bo dell’università di Padova (tema ‘La denatalità e la sessualità tra ambiente e aging’).