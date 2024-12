Quotidiano.net - Ratto: "Finanza e ricerca, leve per la crescita". Fiorillo: "Sviluppo sostenibile: ora si può"

"Siamo partiti tre anni fa con l’obiettivo di assistere il comparto attraverso un’analisi puntuale che potesse aiutare gli imprenditori nel loro continuo processo rafforzamento e di transizione". È questo l’impegno profuso dall’Istituto bancario nelle parole di Vittorio, vicedirettore generale di Crédit Agricole Italia. "Dal 2021 – illustra ancora– il mondo imprenditoriale è stato esposto a una serie, continuativa e ancora non conclusa, di eventi inattesi, come il Covid-19, l’aumento del costo delle materie prime, la guerra in Ucraina, grandi alluvioni, catastrofi naturali e siccità. A fronte di questi eventi esterni, abbiamo visto sul campo una grande vivacità imprenditoriale da parte di tanti operatori che hanno saputo scommettere ed investire sulle produzioni di qualità, sull’innovazione, sulla produzione di energia pulita.