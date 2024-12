Romatoday.it - "Rapunzel - La treccia magica", spettacolo teatrale per bambini

Leggi su Romatoday.it

Sabato 14 dicembre alle 17,00 e domenica 15 dicembre alle 11,00 presso il Teatro Petrolini – via Rubattino, 5 (zona Testaccio) va in scena lo– La”.Immaginate una ragazza dai capelli lunghissimi e magici. Immaginate che questa ragazza, dopo aver vissuto per.