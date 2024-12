Tg24.sky.it - Ramy Elgaml, altri due carabinieri indagati per falso e depistaggio a Milano

Frode processuale,e favoreggiamento personale. Sono questi i reati per i quali duesono statinel nuovo filone dell'inchiesta sulla morte di, il 19enne morto il 24 novembre a seguito di una caduta dallo scooter durante un inseguimento, all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta a. Nell'inchiesta era già stato indagato, per omicidio stradale, anche un altro carabiniere: il 37enne alla guida dell'auto che, la notte dell'incidente, ha inseguito i due giovani.infatti viaggiava a bordo dello scooter guidato da un amico, 22 anni, anch'egli indagato per omicidio stradale. I due giovani sono stati inseguiti daiper non essersi fermati a un posto di blocco. Oggi, i duenella nuova tanche hanno ricevuto informazioni di garanzia, nelle indagini deidel nucleo investigativo coordinate dal procuratore Marcello Viola e dai pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano.