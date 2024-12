Lanazione.it - Raccolta fondi per donare un’ambulanza

Unaperalla comunità un nuovo mezzo per la confraternita paesana. Festa di Natale questo sabato 14 dicembre in Piazza Duca d’Aosta per la Misericordia di San Giustino Valdarno, che ha allestito un pomeriggio di divertimento per grandi e piccoli con l’intento di raccogliere più contributi possibili per arrivare al proprio intento al quale si sta lavorando, ormai, già da diversi mesi. Solo lo scorso luglio fu organizzato un altro evento con buona risposta da parte della cittadinanza. Dai popcorn, cioccolata calda e vin brulé, all’esercitazione degli amici a quattro zampe assieme all’arrivo di Babbo Natale e alle canzoni natalizie a cura dei bambini delle classi delle scuole elementari del paese si passerà, alle 20, alla cena spettacolo con menù rigorosamente toscano al prezzo di 25 euro scontato a 13 per i bambini dai 6 agli 11 anni e gratis fino ai cinque anni di età: "Per noi queste sono occasioni, afferma Marco Romano governatore della Misericordia, per raccogliere piùpossibili e arrivare al nostro intento di poter comprare un mezzo per la confraternita.