Livornotoday.it - Raccolta differenziata errata e rifiuti abbandonati sui marciapiedi, fioccano le multe in tutta Livorno

Leggi su Livornotoday.it

Sono 33 le utenze che gli ispettori ambientali di Aamps hanno individuato e sanzionato in questi giorni per non essersi disfatte correttamente dei, averlio non differenziati correttamente. Gli ultimi controlli sono stati effettuati nelle aree Venezia, Banditella, Centro, San.