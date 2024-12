Ferraratoday.it - 'Quel che provo dir non so', Pierpaolo Spollon al Nuovo con uno spettacolo sulle (sue) emozioni

Leggi su Ferraratoday.it

Sabato sera arriva per la prima volta sul palcoscenico del Teatrol’attore(nella foto), volto noto di alcuni successi televisivi come 'Doc. Nelle tue mani', 'Odio il Natale', 'Che Dio ci aiuti' o 'L’allieva''chedir non so', questo il titolo dello.