Cesenatoday.it - Quattro nuove colonnine per la raccolta di olio usato: sarà trasformato in biocarburante

Leggi su Cesenatoday.it

Entrano in funzione a Cesenaticocolonne per ladell'alimentare istallate da Hera. Salgono così a 13 le strutture presenti nel territorio cesenaticense per ladell’da cucina che, grazie all’accordo siglato dalla multiutility con Eni, vienein.