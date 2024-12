Oasport.it - Quando la finale di Razzetti nei 200 misti ai Mondiali di nuoto: orario preciso, n. di corsia, tv, avversari

Albertosarà uno dei protagonisti della lotta per le medaglie nelladei 200ai Campionati2024 diin vasca corta, in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (in Ungheria). Nella sessione mattutina della giornata inaugurale di questa rassegna iridata, il ligure si è qualificato per l’ultimo atto firmando il secondo miglior tempo della batterie in 1:52.21.Il primatista italiano della specialità tornerà in acqua oggi pomeriggio (ore 18.11) per disputare unache si preannuncia oltremodo spettacolare e tirata, con almeno cinque o sei candidati alla zona podio. Tra questi c’è anche, già bronzo in questa gara aiin corta di Melbourne 2021 e campione europeo in carica dopo il trionfo di Otopeni 2023.Il “Razzo” dovrà vedersela in primis con l’americano Shaine Casas, uno specialista deied in particolare della vasca da 25 metri, ma daranno battaglia per le posizioni di vertice anche l’altro statunitense Carson Foster, il canadese Finlay Knox, il giapponese Daiya Seto ed il russo Ilia Borodin.