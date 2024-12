Oasport.it - Quando il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: fasce, possibili avversarie dell’Italia, cosa sono le X

Venerdì 13 dicembre, alle ore 12.00, si terrà ildei gironi di qualificazione aidi: le 54 Nazioni al via verranno suddivise in dodici raggruppamenti, dei quali sei da 4 ed altrettanti da 5. Le prime classificate si qualificheranno alla prossima rassegna iridata, mentre le seconde si contenderanno poi i quattro posti rimasti a disposizione.L’Italia, essendo inserita in prima fascia, non potrà affrontare le altre 11 teste di serie presenti nella medesima urna, ma affronterà una squadra per ciascunaaltredi merito definite. Gli azzurri saranno inseriti in uno dei sei gironi da 4 in caso di successo nei quarti di finale di Nations League contro la Germania, altrimenti potrà finire in uno degli altri due gironi da 4 o in uno dei 6 gironi da 5.Le otto qualificate ai quarti di Nations Leaguetutte in prima fascia: le quattro vincenti finiranno in gironi da 4, mentre le quattro perdenti, assieme alle altre quattro formazioni inserite tra le teste di serie verranno distribuite tra gli altri due gironi da 4 ed i sei gironi da 5.