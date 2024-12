Ilrestodelcarlino.it - Protocollo d’intesa con C.Next Spa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi alle 12, nella sala monumentale della Presidenza del Consiglio (Largo Chigi 19), si terrà un importante incontro nel corso del quale verranno illustrate le caratteristiche deltra la struttura commissariale sisma 2016 e C.Spa per la ripresa economica e la lotta allo spopolamento dei territori del Centro Italia interessati agli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016. A illustrare i contenuti dele a siglare l’intesa saranno il Commissario straordinario al sisma 2016 Guido Castelli e Stefano Soliano, amministratore delegato di C.. L’iniziativa è parte integrante dell’azione di rivitalizzazione dell’area cratere 2016, finalizzata a promuovere opportunità nei confronti delle imprese, a partire dai territori marchigiani colpiti dagli eventi sismici attraverso la collaborazione tra il commissario straordinario Castelli, al quale è affidata anche l’opera di riparazione sociale ed economica del cratere sisma, e C.